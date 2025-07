São Bernardo tenta se aproximar dos líderes em jogo com Confiança

Em sua melhor sequência na Série C do Brasileiro, com cinco jogos invictos, o São Bernardo FC tenta manter o embalo e, hoje, terá uma boa chance de se aproximar dos líderers em duelo contra um instável Confiança-SE, às 19h, no Estádio 1º de Maio.

A sete jogos do fim da primeira fase, o Tigre tem uma posição confortável na zona de classificação para os quadrangulares. Com 22 pontos, o clube não tem chances de ser ultrapassado por equipes de fora do G-8. Porém, olhando para cima na tabela, os três pontos seriam importantes para o aproximar do líder Caxias-RS, que soma cinco pontos a mais.

Pelo lado adversário, o resultado também é fundamental. O Confiança briga contra a zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos.

O que também motiva o elenco aurinegro para o confronto é a aproximação de uma marca histórica: os 1.000 gols da história do clube – já foram marcados 992.