Jovem de São Bernardo voa para o Jubileu da Esperança

O estudante Caio Trindade de Castro Pinho, 15 anos, morador do bairro Terra Nova II, em São Bernardo, embarcou neste sábado (26) para Roma, na Itália. Ele participará do Jubileu da Esperança, encontro promovido pela Igreja Católica a cada 25 anos, que será realizado entre 28 de julho e 3 de agosto, no Vaticano.

O evento reunirá milhares de jovens do mundo em um momento histórico: será o primeiro Jubileu sob o pontificado do Papa Leão XIV, sucessor de Francisco. A programação inclui celebrações, encontros e a tradicional abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro.

O jovem, que é aluno do Colégio Marista Arquidiocesano, foi um dos 11 estudantes brasileiros selecionados para integrar a delegação do Marista Brasil. “Quando recebi a notícia, fiquei muito feliz. Ser um dos escolhidos entre tantos é uma honra enorme”, afirma.

A expectativa para o evento vai além da oportunidade de conhecer o novo papa. “Quero viver esse momento com muita intensidade, ao lado de jovens que têm um coração vivo, que querem aproveitar tudo isso. Vai ser muito bom conhecer pessoas que compartilham da mesma fé e esperança”, destaca o estudante.

A relação do são-bernardense com a igreja começou na infância. Influenciado por uma prima, ele se tornou coroinha na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado, em Diadema. A partir disso, aprofundou a participação na Pastoral Juvenil Marista e se engajou em trabalhos voluntários.

Hoje, Pinho atua em ações sociais no Grande ABC, no Grupo Vicentino, na pastoral de rua, em projetos da comunidade e no voluntariado do colégio.

Os pais – e empresários – João Paulo de Castro Pinho, 45 e Cátia Babtista Trindade, 44, dizem que a notícia foi recebida com emoção. “Foi um reconhecimento muito grande. É uma viagem de fé, esperança e muita luz. Estamos vivendo um sonho”, diz o pai. A mãe acrescenta: “Desde pequeno ele se dedica a ajudar. Com 6 anos já fazia comida para pessoas em situação de rua e ajudava com a mesada. Temos muito orgulho.”