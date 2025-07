Diante de líder São José, São Caetano busca afirmação na Copa Paulista

Motivado com as duas vitórias nos últimos três jogos, o São Caetano tenta manter a fase de ascensão na Copa Paulista na tarde de hoje (15h), no Vale do Paraíba, em um desafio complicado frente ao São José.

O Azulão briga por um lugar entre os quatro primeiro do Grupo 4, com seis pontos. Por outro lado, o time do Interior é líder isolado, somando 16 pontos, já tem a classificação ao mata-mata assegurada e defende uma campanha invicta.

Além de olhar para a tabela, o time do Grande ABC terá de contrariar as estatísticas. O São José tem o melhor ataque da competição, com 13 gols marcados, e também conta com a melhor defesa, tendo seu gol vazado apenas uma vez.

Já o Azulão marcou quatro gols na campanha, e divide, com Taubaté e Oeste, o setor defensivo mais frágil do grupo, com sete gols sofridos.