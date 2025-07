Desafio de Redação do Diário já computa 220 escolas inscritas

O número de instituições de ensino participantes do 19º Desafio de Redação do Diário segue em crescimento. Até o momento, 220 escolas públicas e privadas da região já estão inscritas na edição deste ano do concurso literário, que é gratuito e voltado a alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA (Ensino de Jovens e Adultos), professores e moradores do Grande ABC com ensino médio completo.

Com o avanço das adesões, a quantidade de folhas oficiais solicitadas também aumentou. Já foram requisitadas 117.135 unidades, que estão sendo distribuídas às escolas para aplicação da proposta em sala de aula. Após a produção dos textos pelos participantes, o material será recolhido pelo Diário para avaliação da banca.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro, e as redações devem ser entregues até 15 de outubro. A cerimônia de premiação está prevista para 26 de novembro. O tema da 19ª edição é Carta para o meu eu do futuro: Onde me vejo daqui a 10 anos, que convida os participantes a escreverem sobre seus sonhos, objetivos e planos pessoais e profissionais.

Como parte das novidades deste ano, as redações vencedoras de algumas categorias serão seladas em uma cápsula do tempo, atualmente em produção por alunos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que será reaberta apenas em 2035, durante uma nova cerimônia.

PREMIAÇÃO

O concurso está dividido em seis categorias: as modalidades I e II são voltadas a estudantes do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano; a III contempla alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e da EJA; a categoria IV abrange estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da EJA; enquanto a V é destinada a professores; e, por fim, a categoria VI é direcionada a moradores do Grande ABC com ensino médio completo, que participam na modalidade on-line.

A edição premiará 40 participantes, além de entregar 200 certificados Top 50 aos destaques de cada categoria. Os prêmios principais incluem videogames, notebooks, celulares, bicicletas elétricas e assistentes virtuais (como Alexa ou similares).

Também serão oferecidas 15 bolsas de estudo integrais em parceria com a USCS e a Fundação Santo André, sete para graduação, sete para pós-graduação lato sensu (destinadas a professores) e uma para um morador da região. A escola com maior mobilização concorrerá ainda ao prêmio especial de R$ 5.000 na categoria Melhor Torcida.

As escolas interessadas em participar devem preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial do projeto: www.dgabc.com.br/desafioredacao. Após o cadastro, o Diário envia um kit com as folhas oficiais do concurso, que devem ser utilizadas na aplicação das redações em sala de aula.