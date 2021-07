Pix Saque e Pix Troco: veja como funcionarão as próximas funcionalidades do sistema

Da Redação

*Por Alberto Rosati, que fala sobre os próximos Pix Saque e Pix Troco

O Pix mal completou seis meses desde o seu lançamento e já fez profundas transformações no comportamento financeiro das instituições e da população. Os próximos passos da plataforma de pagamentos será o desenvolvimento de Pix Cobrança, Pix Saque e Pix Troco.

Depois de conquistar mais de 80 milhões de brasileiros, decretar a sentença de morte, ainda que lenta, dos DOCs e TEDs, o meio eletrônico muito provavelmente deve substituir logo mais os boletos. A entrada do Pix Cobrança, anunciada dia 14 de maio, deve acelerar esse processo.

Desde o seu lançamento, de acordo com o Banco Central, 45% da população adulta do Brasil já usou o novo meio de pagamento em algum momento. Só em abril, a quantidade de transferências e pagamentos via Pix superou TEDs, DOCs, cheques e boletos somados.

São mais de 1,5 bilhão de transações realizadas pela nova funcionalidade. A movimentação financeira é superior a R$ 1 trilhão. Em seis meses de vida, são mais de 242 milhões de chaves cadastradas, 83 milhões de usuários pessoas físicas e mais de 5,5 milhões de empresas.

Os benefícios são claramente sentidos pela população e demonstram que a agenda do Banco Central de prover maior competição no mercado, maior inclusão de pessoas no mercado financeiro, mais facilidade nas transações e menor custo para os usuários, tem sido um grande sucesso. Por exemplo, hoje o Pix permite que profissionais autônomos recebam seus pagamentos na hora por serviços prestados nos finais de semana.

Pix Saque e Pix Troco

Outras funcionalidades que devem promover a transformação do mercado são o Pix Saque e o Pix Troco. Elas possibilitarão a entrada de milhares de novos pontos para saque de dinheiro em espécie.

Essa movimentação pode diminuir a necessidade de existência das grandes redes de caixas eletrônicos. Ambas as funcionalidades estão em consulta pública para avaliação e eventuais ajustes, mas devem estar disponíveis ainda no segundo semestre de 2021.

Com o Pix Saque, será possível sacar dinheiro em espécie em milhares de pontos comerciais, como supermercados, restaurantes ou até mesmo estacionamentos. Imaginem quantos postos de “saque” de dinheiro a população terá à sua disposição.

É claro que os caixas eletrônicos também estão incluídos como um meio de saque de dinheiro. Mas vão perder muita importância comparado ao papel que desempenham hoje em dia.

O Pix Troco está associado a uma operação de compra ou prestação de serviço que poderá ser oferecido por estabelecimentos comerciais e empresas. Neste caso, o usuário do Pix poderá pagar um valor maior que o total de sua compra e receber a diferença em dinheiro.

*Alberto Rosati é diretor de negócios exponenciais na GFT Brasil