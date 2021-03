Dúvida do leitor: “Como testar áudio do notebook?”

Sérgio Vinícius

Depois que o 33Giga publicou reportagem sobre o Krisp, programa que melhora o som do microfone do computador em videoconferências, o leitor Gustavo entrou em contato com a reportagem com uma dúvida sobre o assunto. A questão era “como testar o áudio do notebook antes de uma reunião online?”.

A forma mais comum de fazer isso é usando o próprio Windows para descobrir (o passo a passo será descrito abaixo). Entretanto, há um site que é uma mão na roda avaliar som do seu microfone – trata-se do MicTests. Para usar, basta entrar no site, clicar em Test my Mic e permitir que ele acesse seu microfone.

Com isso, ele abrirá uma área em que gravará o que você falar. Quando terminar, dê play (o botão com o triângulo) e ouça o resultado. O site ainda informa a quantidade de canais, se seu computador tem sistema de diminuição de ruído ou eco e ainda dá uma nota geral para seu sistema de áudio.

Outro ponto positivo para recorrer ao MicTests é que, como boa parte das videoconferências são feitas por meio do navegador, o usuário já consegue identificar como ficará a chamada para os outros participantes. Vale o teste.

De volta ao teste de som por meio do Windows, vá a Iniciar e entre em Configurações. Na sequência, Sistema e, então, Som (ou digite Configurações de som na lupa, que fica na barra do Windows, e dê Enter).

Na janela que abre, aparecerão as configurações de áudio do computador – tanto as de saída (caixas de som, alto falantes) como as de entrada (microfone). Em entrada, escolha o microfone que deseja testar e observe o item Testar o microfone. Se a barra azul estiver se movimentando, é sinal que seu microfone está funcionando.