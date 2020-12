Aprenda a usar o modo escuro no aplicativo do Facebook

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/12/2020 | 12:18



Com a justificativa de que a tela de celular em tom escuro tende a ser mais agradável para os olhos, uma série de aplicativos vêm oferecendo a opção para os usuários habilitarem tal tonalidade, a exemplo de WhatsApp e Instagram. Neste tutorial, o 33Giga ensina a usar o modo escuro no aplicativo do Facebook. O passo a passo foi realizado em um aparelho iOS, mas é semelhante em modelos Android. Confira!

1. Abra o Facebook em seu celular. Clique nas três listras, localizado no canto inferior direito, e, depois, em “Configurações e privacidade”.

2. Dê um toque em “Modo Escuro”.

3. Mude para a opção “Ativado”.

4. Pronto! Agora, sempre que acessar o aplicativo do Facebook, ele estará escuro.

Na galeria, veja o passo a passo em capturas: