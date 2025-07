PM flagra ponto de tráfico com câmeras e prende dois em Diadema

Policiais militares da Força Tática prenderam dois homens por tráfico de drogas no bairro Eldorado, em Diadema, na noite desta quarta-feira (9). A ação aconteceu após a equipe identificar uma movimentação suspeita em um escadão durante patrulhamento de rotina.



LEIA MAIS: PM apreende caça-níqueis e drogas durante operação em Diadema

Ao se aproximarem, os PMs viram os suspeitos tentando fugir com uma mochila e uma sacola preta. Um deles foi detido nos fundos de uma casa abandonada. O outro foi capturado enquanto tentava escapar pelos telhados de residências vizinhas, portando um celular usado para monitorar o movimento por câmeras de segurança instaladas no local.



Na residência investigada, os policiais encontraram porções de drogas já embaladas, dinheiro, anotações do tráfico e equipamentos eletrônicos. No total, foram apreendidos 258 porções de cocaína, 300 de maconha, 119 de crack, além de uma câmera de segurança, roteador, celular, R$ 524,50 em espécie e um caderno com registros contábeis.



A ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial de Diadema, onde a dupla permaneceu presa e à disposição da Justiça.