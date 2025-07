PM apreende caça-níqueis e drogas durante operação em Diadema

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de nove máquinas de caça-níqueis, dinheiro em espécie e mais de 190 porções de drogas no bairro Taboão, em Diadema, na última terça-feira (8). A operação foi realizada por equipes da 1ª Companhia do 24º Batalhão durante a Operação Impacto.



As máquinas foram encontradas dentro de um bar, onde também foi localizada certa quantia em dinheiro, cuja origem será investigada. Pouco depois, em uma rua próxima ao estabelecimento, os policiais apreenderam 124 porções de maconha e 73 de cocaína.



Todo o material foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Diadema, onde a ocorrência foi registrada e as apreensões formalizadas. A investigação deve prosseguir para identificar possíveis envolvidos com o tráfico e o jogo ilegal na região.

Outra ocorrência

Também na terça-feira (8), dois homens foram presos após tentarem furtar uma motocicleta no bairro Vila Nogueira, em Diadema. A ação rápida da Polícia Militar impediu o crime e resultou na apreensão de peças do veículo com os suspeitos.

De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, uma equipe da 2ª Companhia patrulhava a região quando foi abordada por um pedestre que denunciou a tentativa de furto. Os policiais foram imediatamente ao local indicado e encontraram dois homens, um em uma moto amarela e outro em uma moto azul, com uma mochila preta.



Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Na mochila, os PMs encontraram retrovisores pertencentes a uma motocicleta Versys 650 laranja, que estava estacionada na rua. A vítima foi localizada e reconheceu os itens furtados.



A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema. Os dois homens seguem à disposição da Justiça.