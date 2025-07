Dupla é presa após tentar furtar moto em Diadema

Dois homens foram presos na noite de terça-feira (8) após tentarem furtar uma motocicleta no bairro Vila Nogueira, em Diadema. A ação rápida da Polícia Militar impediu o crime e resultou na apreensão de peças do veículo com os suspeitos.



De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, uma equipe da 2ª Companhia patrulhava a região quando foi abordada por um pedestre que denunciou a tentativa de furto. Os policiais foram imediatamente ao local indicado e encontraram dois homens, um em uma moto amarela e outro em uma moto azul, com uma mochila preta.



Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Na mochila, os PMs encontraram retrovisores pertencentes a uma motocicleta Versys 650 laranja, que estava estacionada na rua. A vítima foi localizada e reconheceu os itens furtados.



A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema. Os dois homens seguem à disposição da Justiça.

