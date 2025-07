Linha 6-Laranja do Metrô: 1º trem é entregue; veja quando deve começar a operar

O governo de São Paulo entregou nesta quinta-feira (10), o primeiro trem da Linha 6-Laranja do Metrô, que ligará as zonas norte e oeste ao centro da capital. A cerimônia ocorreu no Pátio Morro Grande, na zona norte da capital.

No total, serão 22 composições com seis carros cada, capazes de transportar até 2.044 passageiros entre a Brasilândia, na zona norte, e a Estação São Joaquim, no centro de São Paulo. A previsão é de que a linha atenda mais de 630 mil passageiros por dia.

Fabricados em aço inoxidável, os trens poderão atingir até 90 km/h e são mais leves que os modelos em aço carbono. As composições têm durabilidade estimada em mais de 40 anos.

A Linha deve ser inaugurada parcialmente até o final de 2026, no trecho entre Brasilândia e Perdizes. O percurso restante até São Joaquim está previsto para 2027.

Em coletiva de imprensa, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou atrasos e sustentou os prazos previstos.

Entre as estações mais adiantadas estão as de Perdizes, Água Branca e Santa Marina. Já foram instalados 19 km de trilhos ao longo do traçado da linha, que conta com 15 estações e 15,3 km de extensão operacional.

Inicialmente, a Linha 6 fará integração com outras três linhas: a Linha 1-Azul, do Metrô de SP, na Estação São Joaquim; a Linha 4-Amarela, da ViaQuatro, na Estação Higienópolis-Mackenzie; e com os trens suburbanos da Linha 7-Rubi, operados pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e que serão assumidos pela TIC Trens em novembro deste ano, na Estação Água Branca.