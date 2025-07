Varal Solidário entrega 18 mil peças a famílias de Ribeirão Pires

Mais de 18 mil peças de roupas, calçados e acessórios foram doadas em Ribeirão Pires por meio do projeto Varal Solidário, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade da cidade. A ação percorreu unidades de saúde e escolas municipais durante o primeiro semestre de 2025, com foco em regiões com maior vulnerabilidade social.



Ao todo, nove unidades de saúde participaram da ação, com destaque para a USF Parque Aliança, que distribuiu 2.500 peças, seguida da USF IV Divisão (1.650), UBS Centro (1.450) e USF Santa Luzia (1.300). No setor educacional, 7.300 itens foram entregues, sendo 2.400 apenas na Escola Edir Maria, além de números expressivos nas escolas Yoshihiko Narita (1.400) e Maria Siqueira Paula (1.300).



O prefeito Guto Volpi (PL) celebrou o alcance do projeto. “Começamos o ano com o objetivo de ampliar as políticas sociais, e ações como o Varal Solidário têm gerado impactos positivos na vida de muitas famílias. É uma corrente do bem que aquece e acolhe”, afirmou.



Com os resultados da primeira edição, a Prefeitura já estuda a ampliação do projeto e novas ações solidárias nos próximos meses. O objetivo, segundo o Fundo Social, é reforçar o cuidado com quem mais precisa, especialmente nos períodos de frio.

