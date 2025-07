Prefeitura de Ribeirão Pires nomeia novo procurador-geral do município; veja nome

A Prefeitura de Ribeirão Pires nomeou André Rebechi Duarte como novo procurador-geral do município. Advogado com ampla experiência em Direito Público, Rebechi assume o posto com a missão de fortalecer a atuação jurídica da administração municipal, garantindo a legalidade dos atos e a defesa dos interesses da cidade.

A nomeação ocorre em um momento estratégico para a cidade, com importantes projetos em andamento e a necessidade de uma condução jurídica sólida em áreas como parcerias público-privadas, licitações e contratos administrativos. O novo procurador também terá papel relevante na orientação de atos normativos e na interlocução com o Ministério Público e o Poder Judiciário.

André substitui João Marcos Ferreira de Souza, que recentemente assumiu o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de São Bernardo.

Com passagens por outros órgãos públicos, André Rebechi Duarte já integrou equipes técnicas nas quais se destacou pela atuação ética e comprometida com a transparência e a eficiência na gestão pública.