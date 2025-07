Estimativas maiores para milho e café impulsionam revisão na safra 2025, afirma IBGE

A expectativa de uma safra melhor de milho e de café ajudou a aumentar a projeção para a produção agrícola brasileira de 2025. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de junho, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao levantamento de maio, houve aumentos nas estimativas da produção de cevada (30,3% ou 126,9 mil toneladas a mais), café canephora (10,8% ou 117,295 mil toneladas a mais), aveia (1,2% ou 15,8 mil toneladas a mais), algodão herbáceo (0,8% ou 76,469 mil toneladas a mais), café arábica (0,8% ou 17,081 mil toneladas a mais), milho 1ª safra (0,6% ou 153,684 mil toneladas a mais), milho 2ª safra (0,4% ou 430,594 mil toneladas a mais) e feijão 3ª safra (0,0% ou 53 toneladas a mais).

Na direção oposta, as estimativas foram revistas para baixo para feijão 2ª safra (-0,7% ou -8,957 mil toneladas a menos), trigo (-0,6% ou -48,7 mil toneladas a menos), feijão 1ª safra (-0,4% ou -5,138 mil toneladas a menos) e soja (-0,0% ou -11,744 mil toneladas a menos).

A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde de 333,3 milhões de toneladas, 40,6 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 13,9%. Em relação ao levantamento de maio, houve uma alta de 0,2% na estimativa, 698,6 mil toneladas a mais.

"A estimativa de junho para a safra 2025 é recorde da série histórica do IBGE. O crescimento da safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em relação a 2024 é consequência do aumento da área plantada e da produtividade das principais culturas, uma vez que, com exceção do Rio Grande do Sul, o clima no segundo semestre de 2024 e durante o ano de 2025 favoreceu as lavouras nas principais unidades da federação produtoras", justificou Carlos Barradas, gerente do levantamento do IBGE, em nota.