Brad Pitt quer acesso a mensagens privadas de Angelina Jolie em disputa judicial

A longa disputa entre Brad Pitt e Angelina Jolie pelo controle da vinícola francesa Château Miraval ganhou mais um capítulo nesta semana. Segundo informações divulgadas pelo site da revista People, os advogados do ator entraram com um novo pedido na Corte Superior da Califórnia para obter acesso a mensagens privadas trocadas entre Jolie e representantes do empresário russo Yuri Shefler, para quem a atriz vendeu sua parte da propriedade em 2021.

Pitt alega que o acordo de venda violou um pacto verbal entre o ex-casal, segundo o qual nenhum dos dois poderia negociar sua parte na vinícola sem o consentimento do outro. De acordo com os representantes legais do ator, as mensagens trocadas com Alexey Oliynik, associado de Shefler, podem comprovar que Jolie estava ciente da oposição de Pitt à negociação com o magnata russo e, mesmo assim, prosseguiu com a transação.

"Esse pedido se refere diretamente a alegações principais sobre as objeções de Pitt à venda", afirmam os advogados no documento protocolado no tribunal. De acordo com a People, eles ainda argumentam que as comunicações solicitadas são essenciais para reforçar a alegação de que Jolie teria agido com má-fé ao desconsiderar os termos acordados anteriormente entre os dois.

Entenda a disputa judicial

A disputa judicial envolvendo o Château Miraval teve início em fevereiro de 2022, embora o relacionamento entre os dois atores tenha terminado oficialmente em 2016. Até o momento, as autoridades da Califórnia não se pronunciaram sobre o novo pedido feito pelos representantes do ator.

Pitt e Jolie estiveram juntos por 12 anos, dois deles oficialmente casados, e são pais de seis filhos. O fim do relacionamento ocorreu de forma conturbada e o divórcio foi finalizado apenas em dezembro de 2024, após anos de litígios envolvendo tanto questões patrimoniais quanto familiares.

Conforme noticiado à época, o rompimento foi motivado por um episódio de agressão em um jatinho particular da família, no qual Brad Pitt, supostamente sob efeito de álcool, teria agredido Jolie e dois dos filhos.