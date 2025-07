Carro roubado é recuperado e dois são presos em flagrante em Diadema

Policiais militares da 2ª Companhia do 24º Batalhão prenderam duas pessoas e recuperaram um carro roubado durante a madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Jardim Gazuza, em Diadema. A dupla foi flagrada dentro do veículo, um Citroën C3 preto, que havia sido roubado poucas horas antes.



Durante patrulhamento preventivo, os PMs localizaram o carro abandonado em uma viela, com um homem e uma mulher em seu interior. Na abordagem, foi encontrado com o suspeito um simulacro de arma de fogo, semelhante a um revólver calibre .32. No interior do veículo, nada de ilícito foi localizado.



A dupla foi encaminhada ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde a ocorrência foi registrada. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.

Outra ocorrência

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de nove máquinas de caça-níqueis, dinheiro em espécie e mais de 190 porções de drogas no bairro Taboão, em Diadema, na última terça-feira (8). A operação foi realizada por equipes da 1ª Companhia do 24º Batalhão durante a Operação Impacto.



As máquinas foram encontradas dentro de um bar, onde também foi localizada certa quantia em dinheiro, cuja origem será investigada. Pouco depois, em uma rua próxima ao estabelecimento, os policiais apreenderam 124 porções de maconha e 73 de cocaína.



Todo o material foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Diadema, onde a ocorrência foi registrada e as apreensões formalizadas. A investigação deve prosseguir para identificar possíveis envolvidos com o tráfico e o jogo ilegal na região.