Paulo Serra supera Ramuth e chega a 6,7% em pesquisa para o governo de São Paulo

O ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), segue competitivo na disputa pelo Governo do Estado de São Paulo, segundo nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (10). O tucano aparece com até 6,7% das intenções de voto em cenários sem o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ainda avalia uma possível candidatura à Presidência da República.



Serra mostra estabilidade em relação ao levantamento anterior, feito em maio, quando atingiu 7,1%. Em alguns cenários da pesquisa mais recente, o ex-prefeito chega a superar o atual vice-governador, Felício Ramuth (PSD), reforçando sua posição como possível nome competitivo de centro.



Presidente estadual do PSDB, Serra é citado em todos os oito cenários testados. Com Tarcísio na disputa, o ex-prefeito oscila entre 3,9% e 4,5%. Já em simulações sem o atual governador, seu desempenho sobe para a casa dos 6%.



“É uma honra ser reconhecido pelos paulistas. Acredito que boa parte desse resultado se deve à gestão eficiente e inovadora que realizamos em Santo André. Seguimos nos consolidando como uma opção de centro preparada e com histórico de resultados”, afirmou o tucano.



Serra governou Santo André por dois mandatos (2017 a 2024) e encerrou sua gestão com 80,1% de aprovação, segundo pesquisa do próprio instituto divulgada em dezembro do ano passado. Seu sucessor, Gilvan Junior (PSDB), venceu a eleição em primeiro turno.



Além da Paraná Pesquisas, o Instituto Real Time Big Data também apontou bom desempenho do ex-prefeito. Em levantamento de maio, Serra chegou a 13% em alguns cenários para o governo paulista e também foi lembrado para o Senado, com 4% das intenções de voto.

Metodologia

A pesquisa do Instituto Paraná foi realizada entre 4 e 8 de julho com 1.680 eleitores em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%.