Obra da Praça Lamartine entra na reta final em Santo André

As obras de revitalização da Praça Lamartine, no Jardim Santo André, estão perto de serem concluídas e prometem entregar à população o maior complexo de lazer, esporte e convivência da região mais populosa da cidade. A nova estrutura contará com campo sintético, quadras, pista de bicicross, academia ao ar livre, playground e até uma floresta urbana.



LEIA MAIS: Viaduto em Santo André será totalmente interditado

Com investimento de R$ 2,6 milhões, o espaço está passando por uma transformação completa. O prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, visitou o local nesta quarta-feira (10) e confirmou que as obras já entraram na reta final.



“Estamos revitalizando toda a Praça Lamartine, um pedido antigo dos moradores. Teremos arquibancada, floresta urbana, pistas de caminhada e bicicross, além de iluminação em LED. É uma verdadeira revolução para o Jardim Santo André”, afirmou o prefeito.



A nova praça contará com:



- Quadra poliesportiva



- Quadra de areia



- Campo de futebol sintético



- Pista de caminhada



- Pista de bicicross (pumptrack)



- Playground e academia ao ar livre



- Áreas de descanso e convivência



- Floresta urbana com espécies nativas



I- luminação 100% em LED



Além da praça, a região também está recebendo asfalto novo e melhorias na iluminação pública. A previsão é que o novo espaço esteja pronto e aberto à população nos próximos meses.