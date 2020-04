Stories do Instagram: saiba como encontrar e salvar filtros

Bianca Bellucci

13/04/2020 | 12:48



Os Stories do Instagram são bem populares na rede social. Principalmente por ficarem apenas 24 horas disponíveis. Mas os filtros também ganham destaque nessa equação. Eles dão mais personalidades aos conteúdos e estão disponíveis aos montes. Se você quer aprender a usá-los, o 33Giga te ensina. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em Android.

1. Abra os Stories do Instagram. No menu inferior, passe pelas opções de filtros até encontrar a lupa. Dê um toque.

2. O Instagram abrirá uma página recheada de filtros. É possível ver as categorias no menu superior, as opções em destaque ou procurar na lupa. Ao encontrar um efeito que te agrade, acesse-o.

3. Um pequeno vídeo mostrará como funciona o efeito na prática. Se você gostou e quer guardá-lo, clique no ícone que tem uma seta para baixo.

4. Pronto! O filtro ficará disponível no menu inferior.

5. Caso você tenha gostado de um efeito que viu algum amigo usando, também é possível salvá-lo. Basta clicar no nome do filtro, localizado bem abaixo do usuário.

6. Agora, selecione “Salvar efeito” e o filtro estará automaticamente disponível no menu.

