Como é voar na classe executiva da Lufthansa

Luxuosa, mas sem exageros, a classe executiva da Lufthansa oferece muito conforto durante os voos. Poltronas que se transformam em camas, refeições diferenciadas, internet rápida, mimos e sistema de multimídia completo são alguns dos trunfos que conquistam até os passageiros mais exigentes.

O Rota de Férias embarcou na classe executiva do voo entre Munique, na Alemanha, e São Paulo, que voltou a ser operado pela companhia em dezembro de 2019. O trajeto é feito a bordo de um Airbus A350-900, que conta com 48 poltronas na classe executiva, 21 na Premium Economy e 224 na econômica.

Check-in e embarque

Os diferenciais oferecidos para quem voa na classe executiva da empresa alemã começam antes do embarque, já que é possível fazer check-in em um balcão preferencial. Depois, basta seguir para uma das salas vip da companhia. No aeroporto de Munique, há um espaço exclusivo da Lufthansa. Já em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, o viajante deve ir ao Star Alliance Lounge.

Na hora do embarque também é possível pegar uma fila preferencial, que leva até a entrada do avião, onde o viajante é recebido de forma bastante cordial. Uma vez dentro da aeronave, é hora de se acomodar. A boa notícia é que há muito espaço, tanto nos bagageiros como na própria poltrona, que conta com vários cantinhos para guardar volumes pequenos.

Refeições durante o voo

Minutos antes da decolagem, o viajante recebe drinques de boas-vindas e o cardápio do jantar, do café da manhã e das bebidas disponíveis. Não demora muito até que as refeições comecem a ser servidas. No voo em que o Rota de Férias estava presente, a refeição começou com alguns aperitivos – foi possível escolher entre vitela, salmão defumado e queijo gorgonzola.

O menu principal teve uma salada de entrada e depois seguiu para o prato principal. As opções da noite variavam entre assado tradicional de ganso com bolinhos de batata e repolho roxo (prato temático de Natal), lasanha vegetariana de espinafre com queijo e halibut enrolado em salmão defumado com molho de vinho, ensopado de alho poró, brócolis e arroz.

Queijos de leite de ovelha, mousse de stollen com ameixa e frutas embalaram o cardápio de sobremesas. Para fechar a refeição, ainda dava para pedir um café expresso tirado na hora.

Vale destacar que, caso tenha fome ao longo da viagem, o passageiro pode levantar a qualquer hora e desfrutar de snacks e bebidas em uma área de self-service. Já o café da manhã é servido na hora que for mais conveniente (há até uma opção Last Minute para os dorminhocos de plantão). Além de iogurte matinal, pães, croissants e presunto com queijos, o passageiro pode escolher entre ovos mexidos com cogumelos brancos ou panquecas com compota de mirtilo (foto abaixo).

Conforto e amenidades

Todos os passageiros que voam nas poltronas executivas da Lufthansa recebem um kit de amenities com itens como escova e pasta de dentes, máscara de dormir e produtos da marca L’Occitane (creme hidratante e lip balm). Os toilettes da classe executiva também contam com produtos de higiene pessoal diferenciados, como gilete, espuma de barbear e enxaguante bucal.

O grande destaque do voo é a poltrona. Além de apresentar três opções pré-definidas, ela pode ter sua posição personalizada conforme as preferências de cada viajante. É possível regular diferentes partes dela por meio de um controle digital touch.

Quando o sono bate, basta reclinar o assento em 180 graus para criar uma cama com cerca de dois metros de comprimento. A companhia aérea fornece um colchonete para forrar o assento e deixá-lo confortável para uma boa noite de sono. Além disso, o passageiro recebe cobertor, travesseiro e uma camiseta de pijama da marca alemã Van Laack.

Opções multimídia

O sistema multimídia é bem completo, com filmes, séries, programas de televisão, músicas e até programas de relaxamento para quem quer meditar ou lidar com o medo de avião. Toda a programação é exibida em uma tela de aproximadamente 18 polegadas. Ela é sensível ao toque, mas fica um pouco distante da poltrona. Por isso, o mais recomendado é usar o controle remoto acoplado ao braço do assento.

Todos os passageiros do voo podem contratar o serviço de internet FlyNet, ideal para quem quer trabalhar durante o voo ou manter contato com outras pessoas por meio de aplicativos de mensagens. Durante os testes realizados pelo Rota de Férias a conexão funcionou muito bem e alcançou cerca de 7 Mbps de download e quase 4 Mbps de upload, permitindo acessar redes sociais, e-mail, sites e até compartilhar vídeos e fotos. Os preços variam de US$ 8 a US$ 34, conforme o plano escolhido.

