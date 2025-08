Santo André contra o São José pela Copa Paulista; veja escalações e onde assistir

Lanterna do Grupo D, o Santo André visita o São José, em duelo válido pela oitava rodada da Copa Paulista, colocando frente a frente o líder do grupo e o lanterna, em confronto que pode definir o futuro do Ramalhão na competição. A partida acontece neste domingo (3) no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, às 15h.

O Santo André soma sete pontos e ocupa a última colocação do grupo, precisando reagir para evitar a eliminação antecipada. O clube reforçou o elenco com nomes importantes, como o meia Matheus Mangolin e o atacante Paulinho, que chega para dar nova cara à equipe nesta reta final. A comissão técnica aposta na mescla entre os recém-chegados e jogadores experientes da base para recuperar competitividade.

Sob comando do técnico Renato Peixe, o Ramalhão busca se reerguer após resultados irregulares, em seu último compromisso, empatou em 1 a 1 com o Taubaté. O time ainda luta para encontrar equilíbrio entre defesa e ataque, fator essencial para sonhar com a classificação.

Do outro lado, o São José lidera o grupo com 16 pontos e vem de uma campanha consistente. Na terceira rodada, a Águia goleou o Santo André por 4 a 0, mostrando sua força ofensiva e defensiva, mas acabou derrotado para o São Caetano na última rodada, por 2 a 1. Agora, joga em casa para manter a liderança isolada e encaminhar a vaga às fases finais, podendo inclusive complicar ainda mais a situação da equipe do Grande ABC.

FICHA TÉCNICA

São José: Gabriel Affonso; Gabryel Freitas, Gustavo Brandão, Guilherme Cerqueira e Fernando Júnior; Jeferson Lima, Fidelis, e Flávio Henrique; Luciano Oliveira, Vinícius Tanque e Gustavo Henrique.

Técnico: Marcelo Marelli.

Santo André: Marcos Alessandro; Wesley, Diego Lazaretti, Gabriel Paz e Paulo Henrique; João Guilherme, Marcelo França e Nicollas Nascimento; Jeferson, Rafael Reis e Willian Rodrigues.

Técnico: Renato Peixe.

Arbitragem: Marianna Nanni Batalha (SP)

Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos

Horário: 15h (horário de Brasília)

Onde assistir: (Youtube Paulistão)