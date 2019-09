Com frete grátis e streaming, Amazon Prime chega ao Brasil por R$9,90 ao mês

Marcella Blass



10/09/2019 | 15:18

A Amazon anunciou hoje (10) o Amazon Prime para clientes no Brasil. O serviço é uma combinação de compras e entretenimento em uma única assinatura. Novos membros podem experimentar o Amazon Prime de graça no teste de 30 dias e depois pagar R$ 9,90 por mês – ou economizar 25% com o plano anual de R$ 89,00.

No Brasil, a assinatura do Amazon Prime inclui: acesso ao streaming de filmes e séries da empresa, o Prime Video, a uma seleção de ebooks e revistas no Prime Reading, a mais de 2 milhões de músicas no Prime Music, e uma série de vantagens no Twitch Prime. Além disso, os assinantes têm direito a frete grátis ilimitado em todo o País (sem valor mínimo de compra) e uma série de promoções exclusivas no site.

Neste primeiro mês, as promoções exclusivas para assinantes do Amazon Prime incluirão produtos de marcas como Nespresso, Crocs, Faber-Castell, BLACK+DECKER, Acer, HyperX, Waterpik, Columbia, Maxi-Cosi, além de dispositivos Amazon, como Fire TV Stick. Para assinar o teste grátis de 30 dias e conhecer mais sobre os benefícios do Amazon Prime é só acessar amazon.com.br/prime.

