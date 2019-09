Homem atropela e mata mulher no Corredor ABD, em São Bernardo

Bia Moço



06/09/2019 | 07:00



Morreu na manhã de ontem Rosana Esmerina da Silva, 46 anos, vítima de atropelamento no Corredor ABD, altura do número 100, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo, por volta das 5h. O motorista responsável pelo acidente é o músico Ricardo de Almeida Junior, 35, acusado de homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Segundo a polícia, Junior fugiu sem prestar socorro à vítima e se abrigou no estacionamento de um supermercado nas imediações. A PM (PolíciaMilitar) recebeu, entretanto, duas ocorrências distintas: a primeira tratava de um homem no estabelecimento comercial, cujo carro, modelo Renaltu Kwid, de cor prata, estava avariado e o condutor apresentava sinais de embriaguez. A outra, o atropelamento com o mesmo veículo, sendo que o responsável tinha fugido.

A polícia informou que, ao abordar Junior, ele se mostrou confuso e exalava cheiro de álcool. O motorista estava sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), informou aos policiais que era músico e estava tocando com amigos antes de ir ao estacionamento. Afirmou ainda que não fazia uso de drogas ou álcool, e contou versões diferentes sobre o que tinha acontecido com o carro, que estava com os pneus furados e tortos, sem retrovisor e com a parte frontal amassada.

No local do atropelamento a PM encontrou parte do retrovisor do carro, além de testemunhas que afirmaram que Rosana tinha sido atingida pelo veículo de Junior e que o condutor estava embriagado.

A vítima foi levada em estado gravíssimo para o Hospital Mário Covas, em Santo André, com afundamento do crânio, além de ter sofrido duas paradas cardíacas em sequência. Por volta das 10h15 a administração da unidade de saúde informou que Rosana foi a óbito.

O agressor, acompanhado da mãe, se recusou a fazer teste de bafômetro. Ele foi levado e indiciado no 5º DP (Pauliceia). Funcionários do supermercado ouvidos pela polícia confirmaram que Silva chegou ao local confuso, e disse que seu carro tinha colidido dentro do estacionamento; depois, que havia batido na via.