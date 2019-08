Córsega: como aproveitar a ilha francesa

Redação



A Ilha da Córsega, na França, é conhecida como a ilha da beleza. Os diversos tons de azul do mar, as trilhas pelas montanhas, as cachoeiras, a gastronomia e as cidadelas medievais, fazem da ilha um roteiro imperdível para todos os tipos de turistas.

O que fazer em Córsega

A viagem por este paraíso começa por Bonifácio, uma falésia que abriga a cidade mais antiga da Córsega. Na parte baixa encontra-se a marina com belos iates, restaurantes, bares e lojinhas que entretém os viajantes. Já na parte alta, é possível admirar ruas estreitas e ter uma vista privilegiada do pôr do sol no Mediterrâneo.

Outro ponto de interesse são as Ilhas Lavezzi que são uma reserva natural para diversas espécies de peixes e aves marinhas. Com inúmeras praias, o mar apresenta um mix de tons de azul e verde. Para evitar a degradação do local, são proibidas as estruturas turísticas, por este motivo, é aconselhado levar água e alguns alimentos.

Já na cidadezinha de Piana ficam as Calanches – grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas -. Os paredões foram forjados durante milhões de anos pela ação do vento e da chuva e formam cenários exuberantes. O caminho é estreito mas possui diversos locais para dar uma paradinha e curtir o cenário.

Além dessas, a capital da Córsega, Ajaccio, é a terra de Napoleão Bonaparte. Lá o turista poderá ir a diversos museus, tendo como visita obrigatória o centro histórico onde está a Maison Bonaparte, onde o imperador nasceu, e o Palais Fesch, antiga residência do tio de Napoleão, que hoje abriga o Museu de Belas Artes.

Para quem quer aproveitar ainda mais o destino histórico, outro ponto interessante é a Place d´Austerlitz, uma estátua de Napoleão colocada no alto de uma pirâmide.

Fechando os roteiros, a cidade de Porto-Vecchio, dividida entre a parte alta, baixa e histórica, é cheia de charme. Lá, vale aproveitar a Zona Arqueológica de Cucuruzzu, que possui uma bela vista da região, e o Farol Punta Chiappa.

Pacotes com nove dias de hospedagem saem a partir de 3.270 euros por pessoa, em apartamento duplo com a Interpoint Viagens & Turismo.

