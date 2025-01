Mandy Moore é criticada por vaquinha para recuperar casa dos cunhados após incêndios em LA

A atriz Mandy Moore rebateu críticas recebidas nas redes sociais após compartilhar uma vaquinha para ajudar os seus cunhados. O casal perdeu a casa e todos os pertences por conta dos incêndios na cidade de Los Angeles (LA). Segundo as autoridades, 11 pessoas morreram e mais de 10 mil imóveis foram destruídos desde o dia 7 de janeiro. A área devastada já é quase do tamanho da zona oeste de São Paulo.

Na quinta-feira, 9, Moore compartilhou, em um post do Instagram, que seus cunhados, Griff e Kit, haviam perdido a casa e que estava divulgando um link do GoFundMe, um dos principais sites de arrecadação de fundos e doações, para quem pudesse ajudá-los.

"Com o primeiro bebê a caminho em questão de semanas, eles precisam do nosso apoio agora mais do que nunca. Griff é um músico em turnê e também perdeu todo o seu arsenal de bateria/percussão que usa para ganhar a vida", explicou. "É tudo muito grande. Muitos perguntaram como ajudar durante esse período inimaginável e estressante... Por favor, considere doar e compartilhar para ajudá-los a se reconstruir", completou.

A campanha tinha objetivo de arrecadar US$ 60 mil, mas já chegou a mais de US$ 200 mil. A atriz de This Is Us recebeu críticas, que questionavam por que ela não usou o próprio dinheiro para ajudar os parentes, ao invés de pedir para outras pessoas.

Com isso, ela editou a legenda da publicação, rebatendo os comentários: "E as pessoas que questionam se estamos ajudando nossa própria família ou atribuindo uma quantia arbitrária de dinheiro que o Google diz que alguém tem não são úteis ou empáticas."

"É claro que estamos ajudando. Nosso amigo Matt criou essa campanha de arrecadação de fundos e estou compartilhando porque as pessoas perguntaram como podem ajudá-los. Também acabamos de perder a maior parte de nossa vida em um incêndio. Gentilmente, vá se f****. Ninguém está forçando vocês a fazerem nada", escreveu.

Moore também está entre as celebridades que perderam parte de suas casas nos incêndios em Los Angeles. Em outro post no Instagram, ela disse que a parte principal de sua residência resistiu, mas que perdeu uma garagem e um estúdio onde o marido, Taylor Goldsmith, que é músico, trabalha.