Fila que anda

Em um mundo ideal, mutirões e forças-tarefas na saúde seriam desnecessárias, mas, no mundo real, representam resposta efetiva a uma das maiores demandas da população: o acesso célere a consultas e procedimentos médicos. A iniciativa da Secretaria de Saúde de Santo André, que, nos fins de semana de maio, disponibilizará 10 mil atendimentos especializados e 180 cirurgias, é exemplo de como ações organizadas fora do fluxo habitual podem aliviar gargalos históricos no sistema. Com agendamento prévio e horários estendidos, a medida busca enfrentar a longa espera de quem aguarda por diagnósticos, tratamentos e intervenções que não podem mais ser adiados.

A oferta concentrada de atendimentos em diversas especialidades – como otorrinolaringologia, cardiologia, neurologia e urologia – demonstra o potencial de planejamento e mobilização de recursos quando há prioridade real na gestão pública. De acordo com reportagem publicada nesta edição do Diário, a estrutura utilizada, que inclui unidades como o Poupatempo da Saúde e o Centro Hospitalar Municipal, permite a ampliação da capacidade sem comprometer o funcionamento cotidiano. Ao acelerar o acesso a especialistas e cirurgias, reduz-se o risco de agravamento de casos que, com acompanhamento adequado, poderiam ser estabilizados ou até resolvidos antes de ficarem mais complexos.

Além de proporcionar alívio imediato para quem espera há muito tempo – e o relógio sempre anda mais rápido para os pacientes –, tais ações fortalecem a confiança da população no sistema de socorro universal e gratuito. Iniciativas desse tipo mostram que é possível, sim, reorganizar fluxos, envolver equipes e utilizar melhor os espaços e os tempos disponíveis. O esforço coletivo entre profissionais e gestores reflete uma política pública voltada para a escuta das necessidades reais da comunidade. A experiência de Santo André pode, inclusive, inspirar outras cidades a adotarem medidas semelhantes, com impacto direto na qualidade de vida e no funcionamento de toda a rede de atenção à saúde.