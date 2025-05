Gilvan anuncia força-tarefa com 10 mil consultas em maio

A Prefeitura de Santo André realizará, ao longo dos fins de semana de maio, grande força-tarefa de consultas e cirurgias com o objetivo de agilizar o atendimento à população e equilibrar a demanda em diversas especialidades. A ação começará no dia 10 de maio e ocorrerá sempre aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

Ao todo serão ofertadas 10 mil consultas com hora marcada em especialidades como otorrinolaringologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia, gastrologia, neurologia (adulto e pediátrica), cirurgia geral, cirurgia plástica, urologia, cirurgia vascular, entre outras. Os atendimentos acontecerão no Poupatempo da Saúde, no CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André), e no CER (Centro Especializado em Reabilitação) IV.

Além das consultas, a força-tarefa contempla a realização de 180 cirurgias no CHMSA, em especialidades como proctologia, cirurgia geral, urologia e cirurgia vascular.

A iniciativa teve início no último fim de semana de abril, com uma primeira etapa realizada no Poupatempo da Saúde, onde foram disponibilizadas mais de 3.000 consultas em diversas especialidades. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a agilidade e eficiência no sistema de saúde pública, uma marca da Secretaria de Saúde andreense.

“Estamos colocando toda a nossa estrutura para garantir que o andreense receba atendimento com mais agilidade e dignidade. Essa força-tarefa de saúde é um esforço conjunto da nossa equipe para reduzir filas, acelerar diagnósticos e proporcionar mais qualidade de vida para a população. Cuidar das pessoas é a nossa prioridade”, afirmou o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

A força-tarefa será realizada com agendamento prévio, garantindo organização e conforto aos pacientes atendidos. “O esforço concentrado é uma estratégia essencial para darmos mais agilidade aos atendimentos e garantirmos que a população tenha acesso aos especialistas com mais rapidez. É muito importante que as pessoas que receberem o agendamento compareçam às consultas. Cada ausência representa uma oportunidade perdida para quem está aguardando”, destacou o secretário de Saúde da cidade, Pedro Seno.