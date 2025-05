Confira tudo que rolou no luxuoso casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Celebrando o amor! A tarde do último sábado, dia 3, foi especial para Isis Valverde e Marcus Buaiz, que oficializaram a união em Jarinu, interior da cidade de São Paulo.

Isis e Marcus escolheram o Ville La Rochelle para o grande dia. O espaço é inspirado nos charmosos vilarejos europeus. Com uma decoração luxuosa floral, o casal optou por uma paleta de branco e verde.

Para dizer o tão esperado sim, Isis usou um vestido sob medida de Vivienne Westwood e sandálias Christian Louboutin. Já as joias ficaram por conta de Gaem e Beatriz Werebe.

Marcus Buaiz usou um terno azul claro, da marca Hugo Boss.

Após a cerimônia, Isis trocou de vestido para curtir a festa. Assim como o primeiro, o look foi de Vivienne Westwood. De acordo com a Vogue, o modelo tem silhueta sensual, luvas rendadas e faz parte da coleção bridal 2020 da marca.

PADRINHOS FAMOSOS E CONVIDADOS

Como testemunhas do amor do casal, Isis escolheu amigos famosos como padrinhos, como Thaila Ayala, que postou a superprodução em suas redes sociais.

Prontos para apadrinhar esse casal que a gente ama!!!, escreveu ao postar fotos ao lado de Renato Góes.

Sophie Charlotte mostrou o look escolhido e chamou atenção de todos.

Tão lindo celebrar a arte do encontro! Viva os noivos Isis e Marcus Buaiz. Que festa linda.

Dannilo Camargos, decorador da festa, mostrou alguns detalhes do que foi servido aos convidados. Sem maiores detalhes, ele exibiu uma mesa com uma grande variedade de frutos do mar. Além de tábuas de frios, queijos, uvas e tortas.

O bolo da festa ficou por conta de Denilson Lima, que compartilhou detalhes em suas redes sociais:

Finalizar esse bolo foi como assinar uma obra de arte viva.Cada dobra, cada movimento da estrutura foi moldado à mão, camada por camada, respeitando o tempo da massa, o peso das fitas, e a leveza do ar.Foram dias de muito cuidado e dedicação , ate que ele ganhasse vida.