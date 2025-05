Veja o obituário do Grande ABC deste dia 4 de maio de 2025

SANTO ANDRÉ

Pilar Castilho Barbosa, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Apparecida Gonçalves Bertholino, 91. Natural de Cristais Paulista (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anísia Rodrigues Fina, 90. Natural de Santa Adélia (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Apparecido Guaracho, 89. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Chaves dos Reis, 88. Natural de Barra Mansa (Rio de Janeiro). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Gamba, 87. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliza Nery de Lima, 83. Natural de Ingazeira (Pernambuco). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Cajati (SP).

Lairton Lucas de Moura, 79. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Ozelin, 79. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Rodrigues Filho, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Ivonete Ferrazzo, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dejair Corrêa, 58. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Raquel de França Lopes, 51. Natural de Afrânio (Pernambuco). Pedagoga. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kátia Regina Picolo, 45. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Luiz Fernando Bravin, 73. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Salto de Pirapora (SP). Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Donizete João Boscariol, 67. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

SÃO CAETANO

Maria Onofra Martins, 92. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

DIADEMA

Sidinei Izaias, 98. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Vale da Paz.

Idomena Gualberto de Oliveira, 87. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Graças Ferreira, 81. Natural de Lagoinha (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Vanderly Guerreiro, 71. Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Inácio Silva Araújo, 70. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Camelo de Castro, 69. Natural de Nova Russas (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Octavio Quiburço Vanderlei, 101. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em Suzano. Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista (Rafo), Suzano (SP).