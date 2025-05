Maíra Cardi compartilha cliques do mês de abril e declara: A vida merece ser contemplada

Maíra Cardi compartilhou uma sequência de fotos do mês de abril, neste domingo, dia 4, mostrando diversos momentos de sua vida. Nos cliques, a influenciadora digital mostrou um pouco mais sobre as injeções que toma diariamente no tratamento contra a trombofilia; o marido, Thiago Nigro, sendo maquiado pela filha, Sophia, fruto do seu antigo casamento com Arthur Aguiar; e muito outros momentos.

Na legenda, Maíra escreveu um texto se derretendo pela sua vida e agradecendo poder viver tudo isso:

Essa primeira foto é de hoje de manhã. Tenho acordado todos os dias com uma picada bem dolorida? Este fim de semana, faríamos uma viagem que queríamos muito, mas infelizmente não foi possível. Em breve, vocês saberão o porquê? Nem todos os dias são fáceis, mas eu tento sempre focar nas coisas boas ? e como acontecem coisas boas também! Revendo o rolo da câmera deste mês, percebi que tiramos poucas fotos? E vivemos momentos tão lindos! As fotos teriam deixado essas memórias registradas para sempre. Conforme a vida vai acontecendo, ela vai nos engolindo? e a gente vai deixando de registrar os momentos felizes. No começo do nosso relacionamento, eu fotografava tudo! Hoje eu só vivo ? o que é maravilhoso ? mas me dei conta de que, um dia, posso acabar esquecendo? Por isso, deixo aqui algumas fotos do nosso mês. Para não me esquecer de que a vida merece ser contemplada!

Vale lembrar que a influenciadora está grávida, esperando sua primeira filha com Thiago Nigro, com quem é casada desde de 2023.