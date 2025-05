Lucas Paquetá chora ao receber cartão amarelo em partida inglesa

Uma cena inusitada marcou a 35ª rodada do Campeonato Inglês. O meia brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, chorou ao ser punido com o cartão amarelo pela arbitragem em partida diante do Tottenham, em Londres, neste domingo. O jogador é alvo de investigação por suposto envolvimento em esquema de apostas. Ele nega as acusações.

A advertência aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo, quando o jogador cometeu falta próximo ao campo de defesa. Depois de receber o cartão, Paquetá foi ás lágrimas e acabou sendo consolado pelos companheiros de equipe. Minuto depois, o brasileiro foi substituído e viu o jogo terminar empatado por 1 a 1 do banco. A cena repercutiu nas redes sociais.

Paquetá é acusado de violar regras de conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês entre 2022 e 2023: contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, no dia 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e contra o Bournemouth, em 12 de agosto do mesmo ano.

O meia teria recebido de forma intencional cartão amarelo nestes confrontos "com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".

O julgamento do atleta pela Federação Inglesa de Futebol (FA) só será encerrado ao fim da temporada europeia, em junho, quando o brasileiro deve apresentar a sua defesa. A depender do resultado, os advogados de Paquetá poderão recorrer dentro da própria federação inglesa, na Fifa, e até mesmo à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Logo que se viu envolvido na denúncia, Paquetá alegou inocência e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar", disse, na época, o atleta, que garantiu acionar seus advogados para deixar tudo esclarecido. "Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome."