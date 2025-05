Atletas de São Bernardo recebem medalhas no karatê e no atletismo

Sábado de fortes emoções para os atletas de São Bernardo nas quatro competições disputadas: finais do Campeonato Paulista de Karatê, 5ª Etapa do Open Paulista de Atletismo e Taça Sudeste de Handebol masculino e feminino cadete.

No último dia de Karatê, disputado no Ginásio Poliesportivo, Ana Luiza foi vice-campeã paulista na categoria SUB 21. Enquanto Murilo Etchebehere, foi campeão Paulista categoria cadete na sexta-feira (2/5).

Ainda sobre o campeonato de Karatê, Manuella Fierro ficou em 5o lugar na categoria SUB 14, Carolline Lima e Cristian Campos também ficaram em 5o lugar, mas na categoria SUB 21.

A disputa da 5ª etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo foi dividida em duas sedes: São Caetano e São Bernardo. Por aqui, três modalidades foram disputadas na Arena Olímpica: lançamento de dardo, lançamento de martelo, além do salto com vara.

Pedro Henrique dos Santos, ficou em 2º lugar no salto com vara ao marcar 5.00. Essa é a melhor marcar do ano na categoria SUB 23 no Brasil; João Guilherme da Silva, ficou em 1º lugar no lançamento do martelo na categoria sub 20 ao marcar 64.06, sendo a melhor marca do ano da categoria no Brasil. Eduardo Cardoso Fernandes, na disputa do adulto do lançamento do martelo conquistou a medalha de ouro com a marca de 59.73.

"Esses resultados demostram a evolução do Centro de Excelência, mostrando o seu trabalho. É fruto do apoio da prefeitura, do Governo do Estado e de toda equipe que acredita no esporte da nossa cidade", disse Jamir Silva, mais conhecido como Pneu, Supervisor do atletismo.

Também foram medalhistas: Adrian Cristian Martins de Oliveira (lançamento do martelo/2º lugar adulto/56.80), Thiago Borges Santos Lacerda (lançamento do dardo/1º lugar sub 20/69.00), Roberthy Muller da Costa (lançamento do dardo 2 lugar categoria adulto marcar 59.76), Kristhian Lopes Pereira da Silva (10 mil metros/1º lugar adulto/32.24.00), Lucas Felipe Oliveira Alves Silva (salto em altura/3º lugar adulto/1.95m) e Laiza Goncalves dos Santos Serpa (salto em distância/3º lugar adulto/5.63).

“Dias de muita emoção e conquistas para o esporte de São Bernardo. Demostrando a força e determinação dos nossos atletas, dos técnicos e de todos que se dedicam às nossas equipes. Voltaremos a ser potência esportiva, com investimento e estrutura”, argumentou Fran Silva, Secretário municipal de Esportes e Lazer.

HANDEBOL DECIDIDO NOS 7 METROS - A semifinal masculina da Taça Sudeste de Handebol Cadete entre São Bernardo e Centro Olímpico foi emocionante do início ao fim. Após empate no tempo regulamentar por 28 a 28 e duas prorrogações, o Centro Olímpico levou a melhor por 8 a 7.

Neste domingo (4/5), o time de São Bernardo disputa a 3a colocação do torneio diante da equipe de Varginha. O duelo acontece às 14h no Ginásio Vitório Zanon (Baetão). Os três primeiros colocados conquistam vaga para as finais do Brasileiro.

TIME FEMININO TAMBÉM DISPUTA O BRONZE - A equipe feminina de handebol de São Bernardo também disputa a Taça Sudeste Cadete. O regional está sendo disputado no Espírito Santo. O time também disputa o 3o lugar hoje diante do Clube Capixada às 13h. Ontem a equipe perdeu para o EC Pinheiros na semifinal por 38 a 28. "As garotas foram guerreiras, lutaram até o fim diante de uma equipe mais experiente. Hoje vamos disputar outra final, porque a disputa do bronze também é uma disputa pela terceira vaga à fase final do Brasileiro e agora esse será nosso objetivo. O jogo será forte, pegado, contra as donas da casa", salientou Valéria Oliveira, treinadora.