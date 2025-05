Yuri Alberto se torna o maior artilheiro do Corinthians no século 21

Além da grande atuação na vitória por 4 a 2 sobre Internacional, Yuri Alberto teve outro motivo para comemorar. O centroavante se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século 21. O jogador foi autor de três gols na vitória sobre a equipe gaúcha na Neo Química Arena.

Aos 24 anos, Yuri Alberto chegou aos 68 gols em 178 jogos disputados com a camisa do Corinthians. O atacante tem uma média é de 0,38 gols por partida, ou um gol a cada 2,6 partidas.

"Desde 2022 sem marcar um 'hat-trick' (três gols na mesma partida), eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Atingir marcas com essa idade é uma coisa que, para mim, é Deus me honrando demais, Deus me usando. Agradecer a torcida e agradecer a entrega do time hoje. A gente merece demais. Essa vitória vai ser muito importante para o restante do campeonato", disse o jogador de 24 anos na saída do gramado, ao Prime Video.

Ao assumir a ponta, o camisa 9 superou o companheiro Ángel Romero. O atacante paraguaio tem 67 gols em 352 partidas. Yuri também igualou o colega com o principal artilheiro da Neo Química Arena, com 43 gols em 92 confrontos.

Yuri Alberto compensou com os três gols o jejum de sete duelos que estava sem marcar com a camisa alvinegra. O centroavante ganhou status de ídolo ao marcar o gol que garantiu o título do Paulistão ao clube, o primeiro título depois de seis anos.

Veja o ranking de artilheiros do Corinthians no século 21

1º - Yuri Alberto - 68 gols em 178 jogos

2º - Ángel Romero - 67 gols em 352 jogos

3º - Jô - 65 gols em 284 jogos

4º - Dentinho - 55 gols em 187 jogos

5º - Paolo Guerrero - 54 gols em 130 jogos

6º - Gil (atacante) - 53 gols em 241 jogos

7º - Liedson - 50 gols em 111 jogos

8º - Jadson - 50 gols em 245 jogos

9º - Carlitos Tévez - 46 gols em 78 jogos

10º - Róger Guedes - 43 gols em 126 jogos