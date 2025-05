Polícia de SP pega grupo de ódio que planejava ataque em show de Lady Gaga

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), cumpriram no sábado (3) quatro mandados de busca e apreensão em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Fake Monster. A investigação mira um grupo que disseminava discurso de ódio nas redes sociais e planejava um possível ataque ao show da cantora Lady Gaga, realizado na praia de Copacabana, no mesmo dia.

Um dos mandados foi cumprido em São Vicente, no bairro Vila Jockey Clube, no litoral paulista. Lá, os policiais localizaram um adolescente de 16 anos. Ele confirmou ser o responsável por perfis que publicavam mensagens de ódio, mas negou qualquer envolvimento em ameaças de atentado, inclusive às relacionadas ao show da cantora Lady Gaga. No local, foram apreendidos um computador, um celular, um HD externo, um cartão de memória e um videogame. O menor foi liberado na presença do pai, que acompanhou toda a ação.

Os demais mandados foram cumpridos nas cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, resultando na apreensão de celulares, notebooks, videogames e outros dispositivos eletrônicos. Todo o material será encaminhado para perícia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer o alcance da atuação do grupo.