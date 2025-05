Imigrantes congestiona em direção a Capital

A Rodovia dos Imigrantes apresenta excesso de veículos na manhã deste domingo (4), de acordo com apontamentos da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). No momento, cinco quilômetros da via estão travados, na altura do km 57 e 52 em direção a São Paulo.

Ainda segundo a companhia, quem desce ao Litoral na estrada encontra condições normais de trânsito. A operação sem intercorrências também é observada na Anchieta em ambos sentidos.

Em relação à visibilidade, a concessionária responsável pela Imigrantes e também pela Anchieta publicou às 11h04 que "o tempo está bom em todo o trecho das rodovias".