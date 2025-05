Escritor de São Bernardo lança obra com críticas políticas

Após um livro de poesias, João Schleder, escritor radicado em São Bernardo há 35 anos, dá vez à Ponte que Partiu, romance que traça um paralelo entre a corrupção e o trabalho trivial do jornalismo.

Por 150 páginas, o autor de 75 anos e que viveu na pele a profissão (com passagens pelo O Globo e o carioca Jornal de Icaraí), mergulha na cidade fictícia de Triunfo. Município pequeno, o local é palco de narrativa de escândalos políticos e da luta de um periódico para sobreviver.

A obra acompanha o caminho de apuração da enxuta equipe jornalística em desvendar um esquema de corrupção que fez a ponte da cidade cair. Com linguagem direta, o livro é um convite para quem busca entender as engrenagens que movem os bastidores tanto do mundo da reportagem como do político.

A descrição da realidade em forma de literatura conta com detalhes da vida real acompanhados por Schleder, segundo revelou o autor ao Diário. “O Ernesto, dono do jornal na publicação, tinha o mesmo nome e característica pioneira de um jornalista no jornal onde estagiei. Trabalhando no meio, como busquei trazer para reflexão no livro, estendem-se às dificuldades de exercer a profissão. Além disso, na minha passagem pela Ecovias (concessionária), pude ver o outro lado da comunicação, em que os jornalistas demandam também com ardor mais transparência dos órgãos públicos e companhias”, relata.

Natural de Niterói, o escritor cursou Jornalismo na UFF (Universidade Federal Fluminense) em 1964 – ano em que justamente se instaurou o controle opressivo da ditadura militar sobre artistas, comunicadores e movimentos sociais. A vinda para São Bernardo aconteceu a trabalho, para ocupar um posto na Basf.

O contato para adquirir um exemplar é o Instagram @joaocarlosescritor ou o telefone (11) 96198-7320.