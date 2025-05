Há 50 anos, cardeal que se tornaria papa rezou missa na região

Um papa no Grande ABC? Por mais distante que possa parecer da realidade, o fato aconteceu, ou pelo menos quase. Há 50 anos, em novembro de 1975, o então cardeal Albino Luciani esteve na cidade de Rio Grande da Serra, onde celebrou uma missa para as irmãs franciscanas de Cristo Rei.

Três anos após a visita ao município, em 1978, o italiano Albino Luciani foi escolhido no conclave para liderar a Igreja Católica logo após a morte do papa Paulo VI. A liderança, no entanto, durou pouco e foi o pontificado mais rápido do Vaticano, com apenas 33 dias. Conhecido como o ‘papa do sorriso’, ele morreu devido a um ataque cardíaco e foi sucedido por João Paulo II.

Sua breve estadia no Grande ABC foi motivada pela presença das irmãs franciscanas de Cristo Rei, instaladas na cidade desde 1973 e, no Brasil, desde 1963. A congregação nasceu em Veneza, onde o cardeal era patriarca, e Luciani fez questão de conhecer o território no qual as freiras atuavam.

Presente ao encontro com o futuro papa, a irmã Alice Follmann (em destaque na foto), 71 anos, natural de Santa Catarina, conta que Luciani fez questão de celebrar uma missa para as irmãs franciscanas na primeira casa paroquial de Rio Grande da Serra. Além das freiras, estiveram presentes ao encontro a ex-prefeita do município Irinéia José Midolli, o padre José Pisoni, que morou na cidade entre 1973 e 1987, entre outros religiosos e convidados.

“Ele era uma pessoa muito simples e muito alegre. A visita dele à nossa casa foi algo muito importante na época. Conheci Luciani dois anos antes, em 1973, quando fui à Veneza fazer o noviciado. Ele era o bispo da região e celebrava as missas na congregação”, contou a irmã Alice.

A freira explicou ainda que Luciani dormiu na casa anexa à paróquia e, em seguida, foi para a Capital. Depois, o futuro papa seguiu para o município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde recebeu o diploma honoris causa da universidade federal gaúcha. O italiano teria ainda visitado a congregação franciscana em Ribeirão Pires e as irmãs da Ordem de São José, em Santo André, porém não há registros dessas passagens pelas outras cidades da região.

Da alegria ao choque. Foi assim que a irmã Alice se sentiu com a meteórica ascensão de Luciani ao papado e, em pouco mais de um mês, a notícia de sua morte. “Sabíamos que ele tinha boa saúde, então de repente ele morreu, foi um grande susto. Tínhamos ficado tão felizes com a escolha dele para ser o papa, mas Deus chamou ele, então não deu para fazer muita coisa. Ele era uma pessoa muito alegre, era muito feliz”, relembrou a freira.

O papa que visitou o Grande ABC virou santo em 2022. O pontífice Francisco beatificou João Paulo I pela cura de uma menina argentina de 11 anos, em 2011, que sofria de doença cerebral que provoca epilepsia.