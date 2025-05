Palavra do Leitor - 4 de maio de 2025

Nossa Saúde Mental

‘Deputados vão defender a causa da saúde mental’ (Cena Política, dia 29). Cadê a união faz a força, tão elogiada e comemorada? Não estão sensibilizados com a causa? Não há pauta mais importante? São 11 parlamentares silenciosos que tampouco se pronunciaram, à exceção do Sr. Alex Manente, com recursos direcionados para a causa. Não posso me calar. O políticos da região utilizaram a frase: votem em nossos candidatos. Assim o fizemos. Será que valeu a pena? A causa mais importante é a vida e o bem-estar dessas famílias que sofrem. Por favor, em respeito aos eleitores, aguardamos.

Ronaldo Duran

Santo André

Escândalos

Inúmeros escândalos marcam a imagem da administração petista pela falta de comprometimento com os princípios da ética, da moral e da honestidade. Senão, vejamos: Lula/Dilma de 2003 a 2016. Envio de dinheiro ilegal para paraísos fiscais e CPI do Banestado; desvio de dinheiro dos transportes; propina de Waldomiro Diniz; roubalheira nos Correios; Mensalão; dossiês forjados dos “aloprados”; Palocci e o pedido de propina; Petrolão; Odebrecht; Delcídio do Amaral e a revelação dos planos contra a Lava Jato; As pedaladas fiscais de Dilma. Período atual, 2023 a 2025: Utilização de avião da Força Aérea Brasileira para um leilão de cavalos; denúncias envolvendo assédio moral e sexual; quentinhas invisíveis, gabinete e os gastos exorbitantes da primeira-dama; dentre outro menores, culminando, por enquanto, com o roubo aos aposentados já apelidado de “Descontão”. E ainda tem gente que tem desfaçatez de defender o descondenado e o PT, o Partido das Trevas.

Vanderlei Retondo

Santo André

Seleção ‘vermelha’

De quem foi essa ideia estapafúrdia de colocar a vermelho na camisa da Seleção Brasileira? O sonho do povo está no verde e amarelo, Seleção canarinho. Essa mente duvidosa deve ser a mesma que confeccionou o uniformes da Olimpíada. Será que foi feita uma consulta público-privada – privada no sentido de banheiro mesmo. Estão querendo que o ópio do povo, como dizia Nelson Rodrigues, se transforme em pesadelo. Ou é pura pirotecnia, tipo se colar, colou.

João Camargo

Capital





Vôlei

Tive a oportunidade de assistir à empolgante final de vôlei da Liga Feminina em pleno Dia do Trabalho. E quanto trabalho estas meninas têm para chegar neste nível na carreira! O ginásio do Ibirapuera estava bonito e lotado, como nos velhos tempos, e o jogo não deixou a desejar, como tem acontecido no futebol. Parabéns às campeãs de Osasco e às vice, do Sesi de Bauru. Aliás, o vôlei tem muito a ensinar ao nosso pobre e combalido futebol. Além de muita técnica, vemos também garra, esforço, dedicação, suor na camisa etc. diferentemente do futebol, onde se vê toda hora jogador cometendo ou simulando faltas, fazendo cera. Um horror. Os marmanjos estão mais preocupados com salões de beleza, estúdios de tatuagens e ensaios de dancinhas ridículas nas comemorações de gols. As torcidas também são diferenciadas. Uma ao lado da outra, misturada e sem um xingamento sequer, respeitando-se mutuamente. Na premiação, independentemente do clube de coração, o ginásio todo aplaudiu de pé as jogadoras. Parabéns ao vôlei e que o esporte bretão possa tirar muitas lições desta modalidade.

Mauri Fontes

Santo André