Historiador exalta fotos de greve na região nos anos 1980

O Auditório Vladimir Herzog, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, recebe terça-feira (6) John French, historiador dos Estados Unidos com pesquisas e livros sobre o movimento e impacto das greves metalúrgicas no Grande ABC. O evento, aberto ao público e gratuito, começa às 19h e identifica “o medo e a lucidez como as posturas intrínsecas da cobertura jornalística de um dos principais acontecimentos da América Latina”.

Foi aos 27 anos que uma foto na capa do New York Times mostrou a French (hoje com 46) que estava diante de um tema para anos de pesquisa. “Minha especialização em História Social e Política me permitiu ver que ali estaria, inclusive, uma escolha que conduziria toda a minha carreira. Desde então, seriam anos para documentar os contextos complexos para um novo sindicalismo no Brasil, dos impactos da expansão industrial e do nascimento do presidente que talvez seja o mais marcante por até 500 anos no País (Lula, PT)”, descreve.

Segundo French, ao longo de 19 anos de pesquisas sobre o protagonismo do Grande ABC neste capítulo da história nacional, foram possíveis reunir 15 mil recortes de documentações. No meio tempo, uma biografia do petista nasceu (sob a perspectiva pré-presidencial, como líder sindical) e dois livros embasados na história operária das cidades de São Bernardo, Santo André e São Caetano.

Na observação das fotos de 1979 e 1980, o historiador afirmou ao Diário ter encontrado um retrato claro da importância “dos registros que, hoje são notícias, mas amanhã são História”. Entre 1972 e o começo da nova década, 4 milhões de negativos ligadas às greves metalúrgicas foram produzidas pelo Diário, de acordo com a contagem do norte-americano. “Um trabalho que merece ser valorizado, que estará nesta palestra e que incentiva, sobretudo, a importância do pioneirismo constante na imprensa”, incentiva French.

O norte-americano antecipou que pretende lançar em três anos um livro sobre o trabalho de fotojornalismo do Diário entre 1972 e 1980.