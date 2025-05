Datena rescinde contrato com o SBT após emissora anunciar mudança na grade

Neste sábado, dia 3, o SBT informou em nota que o jornalista Datena decidiu rescindir seu contrato com a emissora. Ele estava pouco menos de seis meses comandando o programa Tá Na Hora.

A emissora informou que a decisão de Datena ocorreu após ser anunciado de que haverá mudanças na grade.

O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas.

Vale pontuar que Datena já havia chamado atenção na última sexta-feira, dia 2, após usar um tom de despedida no programa. Na ocasião, ele falou que torcia para Daniela Beyruti melhorar cada vez mais a emissora:

- Sempre foi o meu sonho trabalhar com o Silvio Santos e, agora, com as filhas dele, que são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Torço que a Daniela Beyruti faça do SBT cada vez maior. É a emissora que cabe o Brasil inteiro. Eu sou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade em um momento importante da minha vida, eu precisava tanto dessa oportunidade, eu estou tão feliz por ter tido. Esse período que convivi com vocês aqui, aprendi coisa para caramba? Algumas estarrecedoras, outras mais normais.