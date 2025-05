Figurinos especiais, muita emoção e até discurso... Veja tudo que rolou no show da Lady Gaga

Lady Gaga fez uma apresentação e tanto na noite do último sábado, dia 3, e reuniu 2,1 milhões de pessoas para assistirem ao seu show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora, além de arrasar no palco, também teve uma série de momentos inesquecíveis! Quer ficar sabendo de tudo que rolou no evento?

Ato de abertura

Não dá para esquecer a icônica abertura do show ao som de Bloody Mary e Abracadabra, né?

Troca de figurinos

Gaga achou um jeito de deixar o momento ainda mais especial para os fãs e realizou diversas trocas de figurino durante a apresentação. No entanto, ela personalizou algumas com as cores da bandeira do Brasil.

E claro que ela não parou por aí e vestiu seus dançarinos para uma performance única, usando a camisa do Brasil!

Discurso

A cantora ainda fez um discurso especial para os fãs, que aguardaram 13 anos pelo seu retorno ao país. Ao lado de um tradutor, Lady Gaga leu uma carta emocionante e agradeceu por estarem ali.

Apresentações marcantes

Os momentos da noite ficaram marcados por Poker Face, Paparazzi e Shallow! A artista deu o nome nas performances e levou o público à loucura com as coreografias!

Imitando uma partida de xadrez, Poker Face foi uma apresentação e tanto!

Já Paparazzi foi emocionante, pois Gaga a cantou uma versão quase a capella da música, mostrando o seu vozerão! E Shallow virou um coral com os Little Monsters, apelido dado aos fãs da cantora. Ela ainda aproveitou para se apresentar pertinho dos fãs brasileiros e desceu do palco para ficar ao lado deles.

Bad Romance

Com direito a fogos de artifício, coreografia original e muita empolgação, Lady Gaga encerrou o show ao som de Bad Romance! E ainda teve coro dos brasileiros cantando o refrão, o que deixou a cantora super emocionada antes de se despedir do palco. Quem aí já está com saudades?