99 e Uber celebram recordes no transporte de moto pelo País

A utilização de moto para se locomover nas cidades brasileiras tem se popularizado, segundo os aplicativos de transporte 99 e Uber. Em pouco mais de dois anos de operação no País, a marca nacional 99 alcançou 1 bilhão de viagens na modalidade. Enquanto isso, 20 milhões de usuários utilizam Uber Moto, segundo estimativa.

Há quatro anos no Brasil, a Uber sinaliza a maior concentração de motociclistas parceiros em Manaus, com 27 mil deslocamentos realizados.

Segundo a 99, as corridas diárias por moto cresceram 80% somente no último ano. A companhia observou na apuração dos dados que 60% das viagens aconteceram em áreas de baixa ou média renda - o percentual é idêntico ao volume de parceiros cadastrados no comparativo com o mesmo mês de 2023.

PERFIL

Em parceria com o Instituto Datafolha, a Uber encomendou uma pesquisa sobre a aderência das viagens por moto no Brasil, divulgada ao começo deste mês.

No resultado, consta o indicativo de que a maioria dos usuários pertence à classe C, D e E, com uma renda mensal média R$ 2.416. Pelo menos 55% da população já utilizou alguma vez a modalidade para locomoção.

Enquanto a pesquisa aponta que a maioria dos entrevistados (91%) concorda que o serviço oferece um deslocamento mais rápido para driblar o trânsito urbano, a preocupação em torno da segurança é uma das pautas mais latentes.

Apenas 37% dos brasileiros acreditam que é mais seguro pegar uma carona de moto.

Como alternativa a questão, a 99, por exemplo, lançou um sistema de Alerta de Velocidade, que avisa os motoristas quando a rodagem está acima do limite permitido na via. A companhia afirma que a ação é implementada junto a conteúdos educativos sobre direção defensiva.