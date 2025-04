São Caetano lança o programa para estimular empreendedorismo em estudantes

A Prefeitura de São Caetano lançou o Startup for Students, um programa que visa estimular o espírito empreendedor entre os jovens do ensino médio das escolas municipais e privadas da cidade.

O lançamento ocorreu nesta semana, durante uma reunião entre o secretário da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), Alan de Camargo, e os diretores das escolas de ensino médio das redes municipal e particular do município. O objetivo do encontro foi alinhar as estratégias do programa e garantir a participação do maior número possível de alunos.

“O Startup for Students tem como missão levar aos jovens os conceitos do empreendedorismo, mostrando como é possível desenvolver um negócio do zero. Queremos despertar o interesse em criar novas ideias e prepará-los para os desafios do mercado”, afirmou Alan de Camargo.

O programa, que começará no dia 26 deste mês, busca capacitar os alunos a desenvolverem uma startup do princípio ao fim, desde a concepção da ideia até a validação no mercado. Os participantes terão acesso a mentorias especializadas, conteúdos práticos e desafios que transformarão suas ideias em projetos concretos.

As inscrições para o Startup for Students estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (7) e poderão ser feitas até o dia 22, pelo link https://encurtador.com.br/m4uzP. O programa seguirá até o dia 26, quando os estudantes apresentarão seus projetos a uma banca avaliadora.

Serão realizados encontros online e presenciais no Parque Tecnológico, onde os alunos terão a oportunidade de vivenciar a experiência do ecossistema de startups e trocar experiências com profissionais da área.

O Startup for Students representa uma grande oportunidade para os jovens da cidade adquirirem novos conhecimentos, ampliando sua visão sobre o futuro do mercado de trabalho e inovação. O programa visa preparar os estudantes para os desafios do empreendedorismo e ajudá-los a desenvolver habilidades essenciais para o futuro profissional.

Para mais informações, acesse o link das inscrições ou entre em contato com a Sedeti pelo telefone: 11 4227-7662.

