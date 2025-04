Consórcio Intermunicipal homologa São Caetano de volta ao colegiado

Passados 26 meses oficialmente desligado do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, São Caetano está de volta ao colegiado de prefeitos, após homologação realizada durante assembleia na manhã desta terça-feira (1º). Desse modo, a entidade volta a contar com todas as sete cidades como consorciadas, em um momento de consolidação de força, talvez a maior desde a sua criação em 1990, agora com participação mais efetiva da Capital nos debates regionais.

São Caetano volta como município consorciado após o prefeito Tite Campanella (PL) ter a aprovação de retorno à instituição regional por parte da Câmara Municipal, há quase uma semana. O mesmo Legislativo que tinha feito em 31 de janeiro de 2023, um movimento contrário de desligamento da cidade, a pedido do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD), que decidiu deixar o colegiado, por desavenças políticas com o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB).

Ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que participa do Consórcio Intermunicipal como associado, o presidente da entidade e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou o regresso, agora oficial, de São Caetano. “Com grande felicidade, oficialmente o nosso prefeito Tite, de São Caetano, adere ao colegiado. Hoje podemos falar que nós temos o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC totalmente unido e documentado e formalizado”, disse.

Para Tite, o Consórcio Intermunicipal vive outro momento em sua história, livre de intrigas pessoais entre prefeitos que antes ali passaram, que agora dá lugar à união entre os atuais consorciados. Outro fator determinante para o regresso de São Caetano é a presença e peso de São Paulo, maior cidade da América Latina, na entidade do Grande ABC, dando maior peso ao grupo e ampliando pontas de diálogos com o Estado e a União.

“Volto com muita alegria e com muito otimismo. Encontro um Consórcio muito diferente do que a gente tinha no ano passado. São jovens prefeitos com muita vontade de acertar, com muita vontade de ter uma integração regional. E agora, premiados pela companhia também pela presença do prefeito de São Paulo, que muito vai nos ajudar”, disse Tite, durante coletiva de imprensa, com todos os oito prefeitos reunidos.