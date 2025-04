Segunda morte por dengue na região é confirmada em Diadema

A segunda morte por dengue em 2025 no Grande ABC foi confirmada nesta quinta-feira (3), em Diadema. O paciente, que não teve o sexo ou a idade divulgadas, tinha entre 50 e 64 anos, segundo informações do governo do Estado. O primeiro óbito pela doença na região foi registrado em Santo André, no dia 24 de março, em uma mulher de 55 anos, segundo informações da Prefeitura.

Além dos óbitos confirmados, outras duas mortes suspeitas na região, em São Bernardo e Ribeirão, estão sendo investigadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Na Região Metropolitana de São Paulo, foram registrados cinco óbitos, sendo dois no Grande ABC, outros dois na Capital e um em Caieiras. Em todo o Estado foram registradas 368 vítimas no ano.





Em 2024, o Grande ABC registrou 65 óbitos e 59 mil casos. A primeira morte na região no ano passado foi notificada no início de março, em Mauá. A vítima era mulher e não teve a idade revelada – segundo o governo estadual, tinha entre 35 e 49 anos. Já o segundo óbito foi contabilizado no mesmo mês, em Diadema.

Em relação aos casos confirmados de dengue, em uma semana, os registros cresceram 26,1% nas sete cidades. No dia 27 de março, foram contabilizados 2.468 notificações, enquanto nesta quinta-feira (3), as ocorrências subiram para 3.113. Santo André (904), Diadema (857) e Mauá (584) são os municípios com mais casos.

Na região, outros 2.240 casos estão em investigação. No Estado, a alta foi de 14,9% no período, passando de 337.239 confirmados na semana passada para 387.578 nesta quinta-feira. São Paulo tem ainda 111.994 ocorrências e 467 mortes sendo investigadas.

A Prefeitura de Diadema foi questionada sobre o óbito no município. Assim houver um retorno, a matéria será atualizada.

