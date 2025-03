Grande ABC confirma primeira morte por dengue em 2025

O Grande ABC confirmou a primeira morte por dengue em 2025. Segundo o Painel de Arboviroses Dengue do governo do Estado, o óbito foi registrado no município de Santo André, em um paciente com faixa etária entre 50 e 64 anos - a idade exata e o sexo não foram divulgados. Essa é a terceira vítima fatal da doença contabilizada na Região Metropolitana de São Paulo, as outras duas mortes no ano foram em Caieiras e na Capital. No Estado, a doença matou 294 pessoas.

Outras duas mortes na região estão sendo investigadas pelo governo estadual, uma em Santo André e outra em São Bernardo. O primeiro óbito por dengue em 2024 no Grande ABC foi registrado no início de março, em Mauá. A vítima era mulher e não teve a idade revelada – segundo o governo estadual, tinha entre 35 e 49 anos. Já o segundo óbito foi contabilizado no mesmo mês, em Diadema.

O número de casos confirmados de dengue na região chegou a 2.335 até quarta-feira (26). No dia 19 de fevereiro, os sete municípios contabilizaram 371 ocorrências, ou seja, em 35 dias, as notificações aumentaram 529%. Santo André (656), Diadema (565) e Mauá (479) são as cidades com mais ocorrências confirmadas no período. Na sequência aparecem São Bernardo (386), São Caetano (232), Ribeirão Pires (12) e Rio Grande da Serra (5).

Em São Paulo são 328.615 notificações confirmadas e outras 110.890 em investigação. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de dengue crescem consideravelmente durante o verão por conta da alta incidência de chuvas. O acúmulo de água faz com que a proliferação do mosquito Aedes aegypti se intensifique.

Até o momento, nenhuma cidade do Grande ABC decretou situação de emergência em saúde pública para dengue - o Estado anunciou a adoção da medida no dia 19 de fevereiro. Na ocasião, as prefeituras justificaram que a situação epidemiológica nas cidades da região estava controlada, em comparação com o ano passado, e por isso a implementação do decreto não se justificava.

A situação de emergência é implantada sempre que o Estado atinge um índice de 300 casos confirmados da doença para cada 100 mil habitantes. A medida facilita ações de combate à doença, pois permite que os municípios destinem recursos sem necessidade de licitação e também possam receber verbas adicionais dos governos federal e estadual. A Prefeitura de Santo André foi questionada sobre o óbito registrado no município. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.