Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (4) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Há sinal de muito trabalho pela frente nesta sexta, mas você conta com a proteção das estrelas. Vale a pena redobrar o esforço e agir com mais jogo de cintura para lidar com os imprevistos. Seu lado sedutor segue em alta e será fácil fisgar quem deseja.

Cor: Amarelo.

Sexta cheia de vibrações positivas para os relacionamentos com Saturno e Urano favorecendo a comunicação. Ótimo dia para fazer novos contatos. Surpresas na paquera podem levar a paixões à primeira vista! A noite pede dedicação extra aos entes queridos.

Cor: Azul-Esverdeado.

Sextou, e você tem tudo pra fechar a semana com muita disposição na hora de encarar as tarefas que vão surgir pela frente, seja no trabalho ou em casa. A boa notícia é que pode pintar uma grana extra, o que ajuda a equilibrar as finanças. Redobre a atenção para agarrar as oportunidades que podem surgir pelo caminho, Aquário. A saúde pede alguns cuidados A rotina deixa o romance um pouco mais parado.

Cor: Azul-Royal.

Hoje a sorte está ao seu lado, é o dia perfeito para tentar algo novo! Dedicação e um bom papo são seu segredo para o sucesso. Sua habilidade de comunicação e charme vão ajudar a atrair positividade e afastar a solidão. O romance segue protegido.

Cor: Amarelo.