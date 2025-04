Veja horóscopo desta sexta-feira (4) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sextou, Áries! Use sua intuição para ganhar dinheiro hoje, especialmente se você trabalha em casa ou com produtos para casa. Aproveite a noite animada com a família. No amor, um romance do passado pode reacender ou se você já tem parceiro, controle o ciúme e desfrute das boas vibrações.

Cor: Preto

Amizades estão brilhando, trazendo diversão a caminho! No trabalho, ouse sair da zona de conforto e aprimore a comunicação. A Lua Crescente traz mais ânimo à noite, tempo perfeito para fugir da rotina e fazer o que ama. Encontros com amigos podem abrir portas para novos conhecimentos e contatos, animando ainda mais sua vida amorosa.

Cor: Bege

Feche a semana com ótimas energias! Surpresas positivas estão no horizonte para o seu bolso e carreira, mas mantenha o segredo por enquanto. A Lua Crescente sinaliza futuras possibilidades, mas também possíveis desafios amorosos. Moderar o ciúme é a chave!

Cor: Cinza

Sexta-feira chegou com energia para focar nos seus objetivos, Câncer! Trabalhe em equipe e espere boas vibrações para encontros com amigos. Seu charme estará em alta hoje à noite - uma chance perfeita para um novo amor surgir, talvez até com alguém de fora. Espere animação e otimismo no amor!

Cor: Violeta.