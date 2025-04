Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (4)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Busque paz e sossego hoje! Trabalhe de forma isolada, mas discreta para impulsionar sua carreira. Se está de olho em uma nova carreira ou trabalho, aguarde boas novidades. Mantenha a paciência e confiança para preservar o amor.

Cor: Branco.

Sua energia hoje favorece a sociabilidade. Mostre sua criatividade no trabalho e priorize tarefas em equipe. Nas relações, aproveite a chance de um novo amor apresentado por amigos ou de momentos íntimos cheios de carinho. Sextou com as estrelas a seu favor!

Cor: Pink.

Feche a semana com a corda toda! Seu foco e dedicação vão transformar obrigações em sucesso! Novos hábitos saudáveis podem fazer maravilhas por você. Nos assuntos do coração, aqueça seu coração e aproveite um relacionamento sólido e protegido.

Cor: Lilás.

Sextou e a vontade de sair da rotina e viajar está em alta. Seu trabalho em equipe pode render um dia mais tranquilo. O dia está propício para fazer uma fezinha e confiar na sorte. Prepare-se para fortes emoções na paquera e um romance mais descontraído do que imaginava. As melhores vibes estão na vida amorosa hoje!

Cor: Lilás.