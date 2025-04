Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (3)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O dia pode começar suave, mas se prepare, pois as tensões podem surgir! Use a boa vontade para evitar confrontos, especialmente com amigos. Reforce a confiança no amor conforme a noite se aproxima. Cuidado nas redes sociais e com a distância na paquera.

Cor: Azul.

Hoje, o foco é o trabalho e abertura para novas experiências! Mas fique atento às tensões com colegas e proteja suas ideias. Evite críticas duras para não ter conflitos desnecessários. À noite, o astral permanece tenso, então mantenha a calma em todas as relações.

Cor: Amarelo

Mantenha o foco no trabalho e cuidado com os exageros para proteger a sua saúde hoje. A noite pode ser tensa nos relacionamentos, já que a Lua chega em Câncer com uma disputa com Netuno. A vida amorosa pode andar em ritmo lento, tenha cautela para não criar mal-entendidos.

Cor: Azul-Esverdiado.

Hoje é dia de exercitar a flexibilidade para lidar com imprevistos. Pode haver dificuldades no trabalho, especialmente com pessoas mais jovens, mas nada que se transforme em problema grave. Na vida amorosa, um ar de tensão, mas à noite as coisas tendem a melhorar, graças à Lua em Câncer. Mantenha a saúde em foco!

Cor: Magenta